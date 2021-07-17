Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir otomobil sürücüsü, yola çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, ilçeye bağlı Deniz mahallesinde meydana geldi. A.D. yönetiminde bulunan 34 JF 2095 plakalı otomobil, seyir halinde iken yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıkıp yan yattı.

Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Aksaray'da gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü
Aksaray'da gurbetçilerin kullandığı otomobil düğün konvoyu ile çarpıştı: 2 ölü
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Kabus günleri akla geldi! Hatay'ın iki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Hatay'da köpeğe çarpmamak için kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:39:32. #1.14#

title