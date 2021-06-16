Son dakika haberi: Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı
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Son dakika haberi: Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Son dakika haberi: Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Suat Tohumoğlu'nun (51) kullandığı 33 KET 33 plakalı otomobil, Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkarak KGYS direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Suat Tohumoğlu'nun öldüğünü belirledi. Sürücünün yaralanan eşi de ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Suat Tohumoğlu'nun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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