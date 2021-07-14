Son dakika haberi | Hatay'da karısını ve kayınbabasını öldüren zanlı Adana'da yakalandı
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Son dakika haberi | Hatay'da karısını ve kayınbabasını öldüren zanlı Adana'da yakalandı

Son dakika haberi | Hatay'da karısını ve kayınbabasını öldüren zanlı Adana'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Erzin ilçesinde, pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki karısı ile kayınbabasını öldüren şüpheli Adana'nın Kozan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki karısı ile kayınbabasını öldüren şüpheli Adana'nın Kozan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfekle boşanma aşamasındaki karısı ile kayınbabasını öldüren şüpheli C.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının gasbettiği araçla Adana'nın Kozan ilçesi Ayşehoca Mahallesi'ne gittiği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, C.K'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Olay 9 Temmuz'da Hatay'ın Dörtyol ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde meydana gelmiş, C.K, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınbabasını öldürüp kaçmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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