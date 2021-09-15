Son dakika haberi | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 20 akıllı cep telefonu ile 460 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında gümrük kaçağı 20 akıllı cep telefonu ile 460 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelendiği H.G ve C.G'yi durdurarak üst araması yaptı.

Şüphelilerin üzerinde gümrük kaçağı 20 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Ekiplerin, Modernevler Mahallesi'nde durdurduğu bir otomobilde de 460 bin gümrük kaçağı makaron bulundu, şüpheli M.E. gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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