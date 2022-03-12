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Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haberi... Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçelerinde kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine iki ilçede durdurduğu iki otomobilde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, araçlarda 179 kilogram tütün ile 33 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Burak Milli - Güncel

Hisarcık, Hassa, Erzin, Hatay, Güncel, Haberler

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