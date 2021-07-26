Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberi: Hatay'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 6673 parça gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 6673 parça gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ürgenpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde ve bir araçta arama yapıldı. Aramada, 3384 adet şarj kablosu, 1555 adet ekran koruyucu, 483 adet şarj adaptörü, 438 adet kulaklık, 296 adet çeşitli aksesuar malzemeleri, 205 adet aux kablosu, 297 adet batarya, 10 adet voltamper, 2 adet ısı tabancası, 1 adet vakum ayırıcı, 1 adet regülatör, 1 adet güç kaynağı olmak üzere toplamda 6673 parça gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

K.A. isimli yabancı uyruklu şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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