Son dakika haberi | Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu
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Son dakika haberi | Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu

Son dakika haberi | Hatay'da kaçak cep telefonu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adreslerde yapılan aramalarda 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da farklı adreslerde yapılan aramalarda 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Haraparası Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 310 adet gümrük kaçağı adaptör ve 290 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ele geçirildi. Olayla ilgili A.E.D. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda, 22 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 444 adet gümrük kaçağı şarj başlığı, 340 adet gümrük kaçağı şarj kablosu ve 40 adet cep telefonu kulaklığı ele geçirildi.

A.T.K. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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