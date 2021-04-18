Son dakika haberi: Hatay'da ihtiyaç sahibi çocuklar amigurumi oyuncaklarla sevinecek
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Son dakika haberi: Hatay'da ihtiyaç sahibi çocuklar amigurumi oyuncaklarla sevinecek

Son dakika haberi: Hatay'da ihtiyaç sahibi çocuklar amigurumi oyuncaklarla sevinecek
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından sosyal uyum atölyesi kapsamında, amigurumi tekniğiyle yapılan oyuncaklar, Hatay'daki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.

Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından sosyal uyum atölyesi kapsamında, amigurumi tekniğiyle yapılan oyuncaklar, Hatay'daki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak.

Reyhanlı ilçesindeki merkez bünyesinde Türk ve Suriyeli anneler, 4 ay önce hayata geçirilen atölye çalışmaları kapsamında amigurumi tekniğiyle 200 oyuncak yaptı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek ve onların sağlıklı oyuncaklarla oynamasını sağlamak amacıyla projeye başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında, Türk ve Suriyeli anneler tarafından amigurumi tekniğiyle oyuncaklar yapıldığını ifade eden Karataş, bu oyuncakların Hatay'daki ihtiyaç sahibi çocuklara verileceğini belirtti.

Karataş, çocuklarımızı mutlu edecek yeni projelerin hayata geçirilmesi için merkezlerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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