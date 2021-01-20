Son dakika haberi! Hatay'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi! Hatay'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

20.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:15
Son dakika haberi! Hatay'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği belirlenen S.G, L.O, M.B. ve S.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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