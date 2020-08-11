Son dakika haberi: Hatay'da FETÖ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
11.08.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:28
Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun, Belen, Erzin ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, B.A, B.G, M.Y. ve N.U. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Kaynak: AA