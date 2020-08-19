Son dakika haberi: Hatay'da evin bahçesine ekili Hint keneviri ele geçirildi: 1 gözaltı Son dakika haberi: Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin bahçesine ekili 77 kök Hint keneviri ile 500 gram esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde evin bahçesine ekili 77 kök Hint keneviri ile 500 gram esrar ele geçirildi.

Yeşilyazı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, evin bahçesine ekilmiş 77 kök Hint keneviri ile 500 gram kubar esrar maddesi ve ruhsatsız tabanca tespit etti.

S.B isimli şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler imha edildi.

Kaynak: AA