Son dakika haberi: Hatay'da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi
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Son dakika haberi: Hatay'da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberi: Hatay'da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: HATAY'ın Antakya ilçesinde, 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, 4 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekibi müdahale etti.

Antakya'ya bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlerin fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekibince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evde hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen 3 kişiye de sağlık görevlileri müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haberi: Hatay'da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Hatay'da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haberi: Hatay'da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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