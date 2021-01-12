Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

12.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:54

Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Esentepe, Buluttepe ve Yıldırımtepe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde drone ve özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Drone destekli uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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