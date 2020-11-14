Son dakika haberi... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

14.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:54
Son dakika haberi... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

Büyükova Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin 10 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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