Son dakika haberi... Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
14.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:54
Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Büyükova Mahallesi yakınlarındaki örtülük alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin 10 arazözle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz