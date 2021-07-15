Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yüksek rakımdaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen söndürme helikopteri, 6 arazöz, 5 su tankı ve 30 Orman İşletme Müdürlüğü çalışanı, alevlere müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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