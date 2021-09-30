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Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 3 arazöz ve 2 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
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