HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 3 arazöz ve 2 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.