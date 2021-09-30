Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını hava ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Ceylandere Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen 3 arazöz ve 2 helikopterle alevlere müdahale ediliyor.
AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri