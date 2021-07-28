Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
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Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi: Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye söndürme helikopteri, 4 arazöz, 2 su tankı ile ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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