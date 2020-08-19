Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika habere göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Tepehan Mahallesi Koz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 2 itfaiye aracı ve 1 su tankıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA