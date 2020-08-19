Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika habere göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Son dakika haberi | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
19.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:42

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Tepehan Mahallesi Koz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 2 itfaiye aracı ve 1 su tankıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

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Kaynak: AA

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