Son dakika haberi: Hatay'da cenaze aracından boş tabutun yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi: Hatay'da cenaze aracından boş tabutun yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi: Hatay'da cenaze aracından boş tabutun yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Hatay'ın Defne ilçesinde, cenaze aracındaki boş tabutun yola düşmesi bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde, cenaze aracındaki boş tabutun yola düşmesi bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çekmece Mahallesi'nde dün seyir halindeki Hatay Büyükşehir Belediyesine ait bir cenaze aracındaki tabut yola savruldu.

Tabutun düşmesi, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cenaze aracındaki boş tabutun yola düşmesi, durumu fark etmeyen şoförün yoluna devam etmesi ve arkadan gelen otomobil sürücüsünün tabutu görerek durması yer alıyor.

Görgü tanığı Miraç Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, tabutu görünce şoföre seslendiklerini ve sürücünün gelip tabutu aldığını söyledi.

Çok şaşırdıklarını dile getiren Sönmez, "Tabutun içi boştu, sürücü özür diledi, sanırım dalgınlığına geldi. Bir an korktuk tabi içinde cenaze olabilirdi, biri gelip çarpabilirdi. İnsan ister istemez telaşlanıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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