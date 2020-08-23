Son dakika haberi | Hatay'da bahçe yangınlarında 3 dönümlük zarar oluştu Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan bahçe yangınlarında 3 dönümlük alanda zarar oluştu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan bahçe yangınlarında 3 dönümlük alanda zarar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Gözcüler Mahallesi ile Konacık yolu üzerindeki meyve ağaçlarının bulunduğu iki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuru otlardan dolayı kısa sürede büyüyen yangına, Hatay Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekipler, iki saat süren çalışma sonucu yangınları söndürdü.

Her iki yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA