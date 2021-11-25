Son dakika haberi | Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde arananlara yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananlara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, evlerde yaptığı aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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