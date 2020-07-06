Son dakika haberi | Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
06.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:31
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kasten yaralama ve tehdit gibi suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Şehir merkezinde 9 adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde aramada yapan polis, ruhsatsız tabanca ve bıçak ele ele geçirdi.
Yakalama kararı bulunan bir motosiklet de yediemin otoparkına çekildi.
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Kaynak: AA