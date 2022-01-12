Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düşen 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan Suriyeli uyruklu Muhammed Cabir, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

Apartman sakinleri durumu, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri havalandırma boşluğuna inerek çocuğu bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkardı.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberi: Hatay'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı

Görüntü sosyal medyada infial yaratmıştı! Kendilerini '515 Haşimi' olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor

Görüntü sosyal medyada infial yaratmıştı! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title