Son dakika haberi: Hatay'da annesiyle tartıştıktan sonra bulunduğu odayı ateşe veren kişi öldü
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Son dakika haberi: Hatay'da annesiyle tartıştıktan sonra bulunduğu odayı ateşe veren kişi öldü

Son dakika haberi: Hatay'da annesiyle tartıştıktan sonra bulunduğu odayı ateşe veren kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde, annesiyle tartıştıktan sonra bulunduğu odayı ateşe veren kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, annesiyle tartıştıktan sonra bulunduğu odayı ateşe veren kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kuyulu Mahallesi Basmahane Sokak'ta oturan Mustafa D. (33), henüz bilinmeyen nedenle annesi Fatma D. ile tartıştı.

Tartışma üzerine anne Fatma D, evi terk ederek komşularına gitti.

Mustafa D, daha sonra kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden dumanların çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Mustafa D'nin cesedine ulaştı.

Olay yerine gelen anne Fatma D. ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Yanarak öldüğü belirtilen Mustafa D'nin cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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