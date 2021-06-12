Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI
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Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre HATAY Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.

HATAY Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKKYPG terör örgütü unsurlarınca yapılan Grad Füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Bölümü'ne isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hastanede tedavi görmekte olan 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tesbit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır?? denildi.

Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI
Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI
Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI
Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Son Dakika | YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının...
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
YPG/PKK'nın Afrin'de hastaneye düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazla sivil yaralandı
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