Son dakika haberi... HATAY AFRİN'DE YPG/PKK'DAN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI

Son dakika gündem haberine göre HATAY Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.