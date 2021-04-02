Son dakika haberi | HATAY Afrin'de PKKYPG üyesi iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı

Son dakika habere göre Afrin'de PKKYPG üyesi iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandıTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörden arındırdığı Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKKYPG üyesi iki kadın canlı bomba, üzerlerindeki bombalarla yakalandı.