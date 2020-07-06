Son dakika haberi: Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika güncel haberine göre Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı ANKARA'nın Sincan ilçesinde, sollama yapmak için karşı yöne geçen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu.
06.07.2020 05:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 05:41
Hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı
ANKARA'nın Sincan ilçesinde, sollama yapmak için karşı yöne geçen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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Kaynak: DHA