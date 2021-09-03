HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
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HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy yolunda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için direksiyonu kırınca sollamaya çalıştığı kamyonetin devrilmesine sebep oluyordu.

Arnavutköy yolunda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı yönden gelen araçla çarpışmamak için direksiyonu kırınca sollamaya çalıştığı kamyonetin devrilmesine sebep oluyordu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Hadımköy - Arnavutköy yolunda kaydedildi. Önündeki 3 aracı aynı anda sollamaya çalışan hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı yönden gelen aracı fark edince direksiyonu bir anda sağa kırdı. Tekrar sağ şeride girmek için hamle yapan hafriyat kamyonu sürücüsü, sollamaya çalıştığı araçları tehlikeye attı. Bir kamyonet yol kenarına devrilmekten son anda kurtulurken yaşananlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafriyat kamyonu sürücüsü tüm bu yaşananlara aldırış etmeden yoluna devam etti.

HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU
HATALI SOLLAMA YAPARKEN KAZAYA SEBEP OLUYORDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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