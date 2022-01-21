Son dakika haberi! Hatalı sollama kazaya neden oldu

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de bir başka aracın önüne kırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yan yatarak park halindeki araca çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan çocuğu yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve bir başka aracın önüne kırması sonucu sürücü Davut Y.'nin kontrolünden çıkan 20 AGJ 727 plakalı minibüs, yan yatıp park halinde 70 AAR 796 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölge polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ve yanında bulunan oğlu, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ