Son dakika haberi: Hastaneyi ateşe veriyordu
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Son dakika haberi: Hastaneyi ateşe veriyordu

15.12.2020 13:36 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:41
Son dakika haberi: Hastaneyi ateşe veriyordu

Son dakika 3. sayfa haberi... Samsun'da diyaliz hastası bir kişi hastaneye gelerek diyaliz merkezine benzin döktü.

Samsun'da diyaliz hastası bir kişi hastaneye gelerek diyaliz merkezine benzin döktü. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek yangın engellendi.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, diyaliz tedavisi gören A.I. Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'ne gelerek tartışma çıkardı. Yanında getirdiği benzin dolu 5 litrelik bidonu hastaneye döken A.I. çakmağına davrandığı esnada güvenlik görevlilerince kontrol altına alındı. Olay esnasında panik yaşayan sağlık çalışanları ve hastalar olay yerinden uzaklaştı.

Durumun 112 acil servise ihbar edilmesi üzerine A.I., olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. - SAMSUN

Son dakika haberi: Hastaneyi ateşe veriyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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