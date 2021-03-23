Son dakika haberi | Hastaneye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Hastaneye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

23.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:47
Son dakika haberi | Hastaneye giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, hastaneye tedavi olmaya giderken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Gaziantep'te, hastaneye tedavi olmaya giderken bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 10 Mart 2021 Çarşamba günü Şahinbey ilçesi Boyacı Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rahatsızlığı bulunan ve tedavi olmak için Araban ilçesinden Gaziantep'e geldiği öğrenilen Hüseyin Kaya'ya (72), yolun karşısına geçmek isterken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etsiyle savrularak yere düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İki haftalık yaşam savaşını kaybetti

Olayın yaşandığı günden beri hastanede yaşam mücadelesi veren yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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