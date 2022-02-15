Son dakika haberi... HASTANEDE YANGIN PANİĞİ-1 - Haberler
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Son dakika haberi... HASTANEDE YANGIN PANİĞİ-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: İZMİR'DE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz servisinde bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

İZMİR'DE Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz servisinde bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, hastalar tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İZMİR (DHA)

Son dakika haberi... HASTANEDE YANGIN PANİĞİ-1

Son dakika haberi... HASTANEDE YANGIN PANİĞİ-1

Son dakika haberi... HASTANEDE YANGIN PANİĞİ-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi, Yangın, Kbb, Güncel, Haberler

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