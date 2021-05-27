Son dakika haberi! Hastanede öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Son dakika haberi! Hastanede öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Son dakika haberi! Hastanede öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Kadıköy'de dün özel bir hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum Mert'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Ardahan'a götürülmek üzere alındı.

Kadıköy'de dün özel bir hastanede eşi tarafından öldürülen Yudum Mert'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Ardahan'a götürülmek üzere alındı. Adli Tıp önünde açıklamalarda bulunan Mert'in ağabeyi; "Hastanenin ortasında oluyor. Kimse müdahale etmemiş. Yeter yeter " dedi.

Kadıköy'de dün akşam saatlerinde özel bir hastanede eşi Güntay Mert tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürülen Yudum Mert'in otopsi işlemi tamamlandı. Talihsiz kadının otopsi işlemleri sürerken abisi Yusuf Demir ve yakınları Adli Tıp önüne geldi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yudum Mert'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketi defnedilmek üzere memleketi Ardahan'a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu önünde açıklamalarda bulunan Yudum Mert'in abisi Yusuf Demir, büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, " Çocuklarını da alıp hastaneye yanına gidiyor orada tartışıyorlar. Ufak bir tartışmayla hastaneye geliyor sonra bıçağı çekip vurup gidiyor. Özel bir hastane güvenliği her şeyi olmasına rağmen Kimse müdahale etmemiş, hastanenin ortasında çocuklarının gözü önünde olmuş. Bu kadar acı. Mesajım şu; yeter artık bu cinayetlerin önlenebilmesi için tedbirlerin alınması gerekiyor. Çocuklar ne olacak, nasıl büyüyecek topluma nasıl bir çocuk yetiştiriyoruz. 12 yıllık bir evlilik var 10 yaşında bir çocuk 7 yaşında kız çocuğu var" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! Hastanede öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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