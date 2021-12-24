Son dakika haberi... Hastanede korona tedavisi görürken firar eden hükümlü yakalandı

OSMANİYE (İHA) - Hastanede korona tedavisi görürken firar eden hükümlü yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de cezaevinde korona virüse yakalanan hükümlü tedavi gördüğü hastaneden firar etti. Yaklaşık 6 aydır firar olan şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu'ndan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki A.B. yaklaşık 6 ay öne cezaevinde korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü tedavi gördüğü sırada firar etti. Yakalama çalışmaları devam ederken yapılan fiziki takip sonrası A.B., Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinden çıkarken Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.