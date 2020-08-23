Son dakika haberi! Hastane otoparkında silahlı borç- alacak kavgası 2 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre alacak nedeniyle hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

alacak kavgası 2 yaralı



ANKARA'da, borç- alacak nedeniyle hastane otoparkında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Otopark yakınındaki iş merkezinde ofis işleten Serkan Ö. ile kimliği belirsiz kişiler arasında borç- alacak nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda, Serkan Ö. ile ismi belirsiz 1 kişi yaralanırken, karşı gruptaki kişiler, 34 BNY 718 plakalı otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan güvenlik görevlilerinin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bacağından vurulan Serkan Ö., kendisini vuran kişilerin arasında Çetin Ç.'nin yer aldığını söyledi. Olay yerini incelemeye alan polis, çok sayıda mermi kovanı buldu. Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay hakkındaki soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA