Son dakika haberi | Hastane içerisindeki alternatif yolda çalışmalar sürüyor

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da kent içi trafik ulaşımında yeni açtığı yollarla ulaşımın rahatlamasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olduğu bölgede yaşanan yoğunluğu azaltmak için alternatif yol...

Malatya'da kent içi trafik ulaşımında yeni açtığı yollarla ulaşımın rahatlamasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesinin olduğu bölgede yaşanan yoğunluğu azaltmak için alternatif yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da yaşanan trafik ve ulaşım sorununa kalıcı çözümler getiren ve bu noktada yeni bulvarlar, yeni yollar ve alternatif yolları şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bulunduğu bölgede, hasta ve ziyaretçi yoğunluğunun azaltılması amacıyla hastane giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik sorununu çözüme kavuşturmak için alternatif yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Kısa sürede hizmete açılacak olan yolda yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan'a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ve ilgili daire başkanları eşlik etti.

"Hasta ve ziyaretçiler daha rahat ve kolay hastaneye ulaşacak"

Hastane içerisinde ve çevresinde yapılan çalışmalarla birlikte ziyaretçi ve hastaların hastaneye ulaşımının daha rahat ve daha kolay olacağını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yanına Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin yapılmasıyla hem hasta hem de ziyaretçi sayısı yoğunluğu arttı. Hemşerilerimizin sağlık hizmetlerine rahat ulaşabilmesi özellikle acil hastalarımızın acile rahat ulaşabilmesi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi alternatif yolun açılmasını uygun görünce çalışmalar başlamış. Bu çalışmalar tamamlandığında hemşerilerimiz hastanemize daha rahat ve daha çabuk ulaşacaklar. Araç ve insan yoğunluğu giderilmiş olacak inşallah. Çalışmalarda emek veren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni hastaneden dolayı oluşan trafik yoğunluğu azaltıyoruz"

Malatya'da yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmanın yanı sıra hastane içerisinde yaşanan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak için alternatif yol açma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gürkan, "Geçtiğimiz günlerde Yol ve Altyapı Daire Başkanımız ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimimizle birlikte hastane içerisinde alan taraması yaptığımızda özellikle 112 Acil girişleri ve hastane yaya girişleri ile ilgili sıkıntılar olduğun gördük. Bizde yaptığımız çalışmada özellikle acil girişinde 112 ambulansların Ergenekon Köprüsü'nün olduğu güzergahı kullanıp hastane içerisine geldikten sonra İstasyon Kavşağı'na çıkmasını sağlamak ve ayrıca sağa dönüşlerde de hastane içerisinde ana artele çıkışının verilmesi noktasında planlama yapmıştık. Çalışmalarımız doğrultusunda arkadaşlarımız yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarını başlattılar. Yolun zemin malzemesi oluşturuldu ve bordürleri çekiliyor. Önümüzdeki süreçte yolun asfaltlanması ve ana artele bağlanmasıyla birlikte İstasyon Kavşağı'na bağlanmasıyla ilgili çalışmalarda devam edecek. Devlet Hastanesinin yoğun trafik ve ziyaretçi akımı ister istemez bölgedeki trafiği sıkıştırıyor. Trafiğin başka artellere dağıtılması noktasında yaptığımız çalışmalar çerçevesinde gerek Ana Yurt Bulvarının Beylerderesi Kavşağına bağlanmış olması, diğer taraftan İstasyon Kavşağından Kuzey Kuşak Yoluna bağlanılacak olması ve yine hastanenin Ana Yurt Bulvarı ile ana artelle birlikte ara yollarla İstasyon Kavşağına bağlanmasıyla trafiğin daha da rahatlayacağını değerlendirdik. Yaptığımız çalışmaların hastanemize, hastanemize gelen ziyaretçilere ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı