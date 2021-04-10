Son dakika haberi: Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı
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Son dakika haberi: Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttuğu için dışarı çıkan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın imdadına polis ekipleri yetişti.

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Malatya'da, sokağa çıkma kısıtlamasını unuttuğu için dışarı çıkan ve alzaymır hastası olduğu öğrenilen yaşlı adamın imdadına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, hastalığı nedeniyle kısıtlamayı unuttuğu için dışarı çıkan yaşlı adamı evine kadar bıraktı.

Malatya'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını unutan alzaymır hastası 75 yaşındaki yaşlı bir adamla karşılaştı. Yaşlı adamın, hastalığı nedeniyle kısıtlama olduğunu unuttuğu için dışarıya gezmeye çıktığını tespit eden ekipler, yaşlı adamı evine bıraktı.

Yaşlı adamı evine bırakan ekipler, kentin her yerinde denetimlerini sürdürmeye devam etti. - MALATYA

Son dakika haberi: Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı
Son dakika haberi: Hastalığı kısıtlamayı unutturdu, evine polis bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:28:26. #1.16#
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