Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

22.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:39
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

Son dakika haber: GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlileri ve polislere saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Tamer Ü. ve yakınlarının, görevlilere saldırdığı anlar yeralıyor.


Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)
Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Demet Şener Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Konya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 16:43:12. #1.14#
title