Son dakika haberi: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerine saldırı anı kamerada (2)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da kavga sonrası yaralanarak acil serviste tedaviye alınan Tamer Ü., doktor ve hemşirelere küfredip, saldırmaya çalıştı. Tamer Ü. ve yakınlarının güvenlik görevlileri ve polislere saldırdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Tamer Ü. ve yakınlarının, görevlilere saldırdığı anlar yeralıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı