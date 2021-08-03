Son dakika haberleri | Hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı Kaza sonucu yaralanan iki kişi ile kaza yapan ambulanstaki hasta başka ambulanslarla götürüldü Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan ambulans ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kaza sonucu yaralanan iki kişi ile kaza yapan ambulanstaki hasta başka ambulanslarla götürüldü

ADIYAMAN - Adıyaman'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez istikametinden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine hasta taşıyan Nuri A., idaresindeki 02 AAR 820 plakalı Ford marka ambulans ile sürücüsü belirlenemeyen 01 NV 787 plakalı Ford marka minibüs, Köy Hizmetleri Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Ramazan Engin ile Güven Çil yaralandı. Yaralılar ile kaza yapan ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan ambulans ile minibüs ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir