Son dakika haber | HASTA, STADA İNEN AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI
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Son dakika haber | HASTA, STADA İNEN AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Haydar Soylu Emay (72), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Haydar Soylu Emay (72), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Darende'de Haydar Soylu Emay, göğüs ağrısı şikayetiyle öğle saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Emay için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Emay, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Taha AYHANDARENDE (Malatya), (DHA)-

Son dakika haber | HASTA, STADA İNEN AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI
Son dakika haber | HASTA, STADA İNEN AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI
Son dakika haber | HASTA, STADA İNEN AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI
Son dakika haber | HASTA, STADA İNEN AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE TAŞINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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