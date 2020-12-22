Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

22.12.2020 01:17 | Son Güncelleme: 22.12.2020 01:32

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı Gaziantep'te, hasta almaya giden ambulans hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, hasta almaya giden ambulans hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey İlçesine bağlı Çağdaş Mahallesi Mehmet Oğuz Göğüş Caddesi üzerinde seyir halindeki Fatih Kaya idaresindeki 27 BEC 49 plakalı ambulans ile Bülent Özgüzel idaresindeki 27 ARL 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddeti ile yan yatan ambulansta sıkışan bir sağlık görevlisini itfaiye ekipleri çıkarttı. Yaşanan kazada 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yol ortasında yan yatan ambulans kurtarıcı ile kaza alanından kaldırılırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Oktay Kaynarca Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 01:32:28. #1.15#
title