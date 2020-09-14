Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor
Bir son dakika haberine göre FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı.
14.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:49
FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde yıkılmaya başlanacak olan hastane havadan da görüntülendi.
- İstanul
Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Boşaltılan bölümlerin kapı ve pencereleri sökülürken içindeki eşyalar da taşındı. Hastanenin otoparkına girişi sağlayan alan demir kapıyla kapatıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. Yıkılacak olan hastane, havadan da görüntülendi.
- İstanul
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Kaynak: DHA