Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor Bir son dakika haberine göre FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı.

FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nin eski bölümleri boşaltıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde yıkılmaya başlanacak olan hastane havadan da görüntülendi. Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Boşaltılan bölümlerin kapı ve pencereleri sökülürken içindeki eşyalar da taşındı. Hastanenin otoparkına girişi sağlayan alan demir kapıyla kapatıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. Yıkılacak olan hastane, havadan da görüntülendi.

- İstanul - İstanul Kaynak: DHA