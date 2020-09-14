Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor

Bir son dakika haberine göre FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı.

Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor
14.09.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:49
FATİH'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilerleyen günlerde yıkılmaya başlanacak olan hastane havadan da görüntülendi. 

Fatih'te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski bölümleri boşaltıldı. Boşaltılan bölümlerin kapı ve pencereleri sökülürken içindeki eşyalar da taşındı. Hastanenin otoparkına girişi sağlayan alan demir kapıyla kapatıldı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemlerinin ilerleyen günlerde başlayacağı öğrenildi. Yıkılacak olan hastane, havadan da görüntülendi. 

 


- İstanul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mesut Barzani Muharrem İnce Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Metin Özülkü Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Tamer Tuna Metin Oktay Rıza Çalımbay
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 18:52:46. #1.14#
title