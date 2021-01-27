Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi
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Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi

27.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:34
Son dakika haberi: Haseke'de Esed rejimi taraftarları YPG/PKK karşıtı gösteri düzenledi

Son dakika haberine göre Suriye'nin doğusundaki Haseke kentinde Esed rejimi destekçileri, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Suriye'nin doğusundaki Haseke kentinde Esed rejimi destekçileri, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Haseke'de Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında bir ayı aşkın süredir yaşanan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.

YPG/PKK'nın Haseke il merkezinde Esed rejimine ait askeri bir bölgeyi kuşatma altına alması ve gıda maddelerinin girişini durdurmasına rejim taraftarları tepki gösterdi.

Haseke il merkezinde toplanan onlarca rejim taraftarı, YPG/PKK karşıtı slogan atarak gösteri yaptı.

YPG/PKK unsurları, uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından göstericiler kaçışarak dağıldı.

Terör örgütü YPG/PKK dün kuşatma altına aldığı Esed rejimi askerlerinin bulunduğu askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemişti.

Örgüt unsurları, Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Temim Hocaoğlu

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