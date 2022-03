Son dakika: ŞANLIURFA - Harranlı kadınlar, unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetleri yaşatıyor

HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Harran'da açılan yemek kursunda eğitim alan kadınlar, zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve gastronomi alanındaki lezzetleriyle de adından söz ettiren Şanlıurfa'da unutulmaya yüz tutan yöresel yemekleri öğrenerek ziyaretçilere ikram ediyor.

Kendine özgü mutfağıyla öne çıkan tarihi kentte, çiğ köfte, yumurtalı köfte, borani, ağzı açık, semsek yemekleri ve bostana salatasından şıllık tatlısına kadar çok sayıda lezzetin gelecek kuşaklara aktarımı için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, Harran İlçe Halk Eğitim Merkezince kaymakamlığın destekleriyle Harran Gastronomi Merkezi'nde kadınlara yöresel yemekler ve garsonluk konusunda eğitimler verilmeye başlandı. Merkezde açılan kursta eğitim alan 15 kadın, Şanlıurfa ve Harran'ın unutulmaya yüz tutan yöresel tatlarını ören yerlerini gezmeye gelen ziyaretçilere ikram ediyor.

Halk Eğitim Müdürü Halil Aslıhan, AA muhabirine, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ilçede çeşitli kurslar düzenlendiklerini, bir yandan eğitim yaparken diğer yandan da istihdama katkıda bulunduklarını söyledi.

Harran Kaymakamlığının destekleriyle gastronomi merkezinde kadınların eğitim almaya başladığını anlatan Aslıhan, "Kadınlarımız servis, aşçı yardımcılığı ve hijyen konularında eğitimler alıyor. Eğitimini tamamlayan kadınlarımız, gastronomi merkezinde veya Şanlıurfa ve Harran ilçesindeki değişik turistik mekanlarında istihdam edilebilmekte. Kadınlarımızın yöresel yemekleri öğrenmenin yanında meslek edinmeleri de sağlanıyor." dedi.

Gelen ziyaretçiler çok memnun oluyor

Harran Gastronomi Merkezi'nin ilçede uzun yıllar ihtiyaç duyulan yemek hizmetini karşılamaya başladığını anlatan Aslıhan, şöyle devam etti:

"Daha önce ilçemize gelen ziyaretçilerin konaklayabileceği veya yemek yiyebileceği yerler olmadığından sıkıntılar oluyordu. Bizler de eğitim açığını karşılayarak bu merkez ile, ilçeye gelen misafirlerin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Gelen ziyaretçiler, merkezimizde Türkiye mutfağının yanında Şanlıurfa ve Harran'ın unutulmaya yüz tutan yöresel yemeklerini tatma imkanı da buluyor. Bizler de eğitim kurumları olarak üzerimize düşenleri yerine getirdiğimiz için mutlu oluyoruz. Bunun yanında kursiyerlerimiz de istihdama kavuşuyor."

"Şanlıurfa'ya has yaklaşık 600 yemek çeşidi bulunuyor"

Harran Gastronomi Merkezi Şef Eğitmeni Hatice İnan, kadınlara hem istihdam sağlamak hem de yöresel yemeklerin tanıtımı için bir süre önce merkezin kurulduğunu, eğitimlerde kadınların Türk mutfağının yanında yöresel yemekleri de uygulamalı şekilde öğrendiğini aktardı.

Yemek pişirme ve sebze doğrama teknikleri ile sunum alanında eğitimler verildiğini dile getiren İnan, "Şanlıurfa'ya has yaklaşık 600 yemek çeşidi bulunuyor. Merkezimizde bu 600 yemek çeşidinin içinde yaklaşık 60 sebze yemeğimiz, 40'a yakın et yemeğimiz var. Bunun yanında her yemeğin 3-4 çeşidi bulunuyor. Kadınlarımıza elimizden geldiği kadar yöresel yemeklerin, ara sıcakların ve tatlıların yanı sıra diğer mutfakları da öğretmeye çalışıyoruz. Kadınlarımız aldığı eğitimlerin ardından gerek burada gerekse başka işletmelerde çalışabiliyor." diye konuştu.

Kursiyer Gönül Doğru da ev hanımı olduğunu belirterek, daha önce bildiği yöresel yemeklerin püf noktalarını öğrenmek için kursa başladığını ifade etti.