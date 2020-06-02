Son dakika haberi... Harabeydi küllerinden doğdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Harabeydi küllerinden doğdu

Son dakika güncel haberi... Osmangazi Belediyesi'nin Kayhan Mahallesi'nde yer alan Şadırvanlı Han'da yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmaları sona erdi.

Son dakika haberi... Harabeydi küllerinden doğdu
02.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:31

Osmangazi Belediyesi'nin Kayhan Mahallesi'nde yer alan Şadırvanlı Han'da yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmaları sona erdi. Yıllardır atıl vaziyette duran ve Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla adeta yeniden hayat bulan tarihi yapı, gençlik merkezi olarak hizmet verecek.

600 yıllık geçmişi ile Bursa'nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı'nın simgesi Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. 19. yüzyılda inşa edilen sivil mimarlık örneği yapı, yıllardır atıl vaziyette duruyordu. Kullanılmadığı için yıllara yenik düşerek çürüyen ve yıllar önce çıkan yangında sadece dükkanların yer aldığı bölümünün ayakta kaldığı tarihi yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları ile eski ihtişamlı günlerine kavuştu. 650 metrekare alan üzerine 2 katlı olarak yeniden inşa edilen tarihi yapı, birbiri ile bağlı iki binadan oluşuyor. Binanın ilk katında 5 oda ve tuvaletler, ikinci katta ise 7 oda ve 1 sofa ile tuvaletler yer alıyor. Binanın 160 metrekarelik avlu bölümünde ise tarihi yapıya ismini veren şadırvan bulunuyor.

Çevre düzenleme çalışmaları ve ince işçiliklerin devam ettiği Şadırvanlı Han, önümüzdeki günlerde açılarak gençlik merkezi olarak hizmet verecek. Tarihi yapının içerisinde kütüphane ve çalışma odalarının yanı sıra sergi ile toplantı salonları yer alacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte tarihi hanı gezerek, yetkilerden çalışmalardaki son durum hakkında bilgiler alan Başkan Dündar, "Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren hükümetimizin aldığı tedbirler ve kararlar doğrultusunda yaşamımızı sürdürdük. Bizler de çalışmalarımıza alınan tedbirler doğrultusunda yön verdik. Salgın sürecinde de tedbirlerimizi alarak yatırımlarımızı sürdürdük" dedi.

Gençlik Merkezi Olacak

Tarihi Kayhan Çarşısı'nda yer alan Şadırvanlı Han'ın da Bursa'ya kazandırdıkları yatırımlardan biri olduğunu belirten Başkan Dündar, "Kayhan, tarihi bir çarşımız. Burada tarihi yapılar oldukça yoğun. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Gökdere Medresesi'ni restore ettik ve şuan kültür merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Bölgedeki sivil mimarlık örneği yapıları eski günlerine kavuşturduk. Bu tarihi mahallenin simgelerinden olan Şadırvanlı Han'da, çalışmalarımız ile yeniden hayat verdik. Açılış öncesi son çalışmalar yapılıyor. Burasını gençlik merkezi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi
Fatih Terim, sosyal medya hesabından 'Irkçılığa hayır' mesajı paylaştı
Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Irkçılığa hayır" mesajı paylaştı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerine yıkım kararı çıktı
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Harabeydi küllerinden doğdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:31:14. #1.15#
title