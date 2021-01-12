Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı

12.01.2021 03:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 03:15
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı

Son dakika haberler: İZMİR'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis ceza olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulanan şüpheli M.E., çaldığı otomobil ile kaçarken, polis otosuna çarpması sonucu yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis ceza olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulanan şüpheli M.E., çaldığı otomobil ile kaçarken, polis otosuna çarpması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.E.'nin çaldığı otomobil ile polis otosunda maddi hasar meydana geldi. 

Olay, saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakkında kesinleşmiş hapis ceza olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulanan M.E., Gaziemir ilçesinde park halinde duran 35 TK 453 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı. Otomobil sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin devriye gezdiği sırada, M.E.'nin otomobil ile birlikte Gürçeşme semtinde seyir halinde olduğunu tespit edildi.Polis ekiplerini gören M.E., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacada, M.E. Hilal Mahallesi'nde çıkmaz sokağa girdi. Bu sırada arkasından gelen E.T. idaresindeki polis otosu da sokağa giriş yaptı. M.E. kaçabilmek için geri manevra yaptığı sırada, polis otosuna çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri hamle yaparak M.E.'yi etkisiz hale getirdi. M.E. emniyete götürülürken, otomobilinde yapılan incelemede, hırsızlıkta kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler bulundu. Polis otosu ve çalıntı otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı
Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kanye West Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ömer Bayram Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kongre Beşiktaş Facebook Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 03:16:00. #1.14#
title