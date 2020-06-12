Son dakika haberi! Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne yeni personel ataması yapıldı
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Son dakika haberi! Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne yeni personel ataması yapıldı

Son dakika güncel haberi... Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne 32 yeni personel ataması yapıldığı açıklandı.

Son dakika haberi! Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne yeni personel ataması yapıldı
12.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:05

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğüne 32 yeni personel ataması yapıldığı açıklandı.

Hanönü Orman İşletme Müdürü Tuğrul Baduroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından İşletme Müdürlüklerine 32 yeni personel atamasının yapıldığını söyledi.

Baduroğlu, 7 orman mühendisi,17 orman muhafaza memuru ve 6 büro personeli olmak üzere 30 yeni çalışanın ilçeye gelerek göreve başladığını, 2 orman muhafaza memurunun ise önümüzdeki günlerde geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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