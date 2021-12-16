Son dakika haberi | Hanau saldırısında takipsizlik kararı

Almanya'nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl Şubat ayında Türklere ait nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırı hakkında yapılan soruşturmada takipsizlik kararı verilirken, saldırganın tek başına hareket ettiği belirlendi.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de düzenlenen ve 5'i Türk 10 kişinin ölümüne sebep olan olayda 43 yaşındaki saldırgan Tobias R. hakkında yapılan soruşturma sonucunda saldırıyı tek başına düzenlediği belirlendi. Karlsruhe'deki Federal Savcılık yaptığı açıklamada, neredeyse 2 yıl süren soruşturmanın ardından "Olayla ilgili tüm soruşturma sonucunda, azmettiriciler veya yardımcı olarak başka kişilerin suç ortaklığı yaptığına dair yeterli delil ortaya çıkmadı" dedi. Saldırganın paranoyak ırkçı komplo teorileri nedeniyle saldırı gerçekleştirdiğini belirten savcılar, şiddetin ırkçılık tarafından motive edildiğini açıkladı.

Almanya'nın yeni İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise, Almanya'daki artan aşırı sağcılıkla mücadeleye öncelik vereceğini söyledi. Saldırıda ölenler arasında Rum, Bulgar ve Afgan kökenlerinin yanı sıra bir Alman vatandaşı da yer alırken, bir kişi de yaralanmıştı. - FRANKFURT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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