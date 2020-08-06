Son dakika haberi... Hamur'da iki aile arasında kavga: 10 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan Kümbet Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan Kümbet Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak edinilen ilk bilgilere göre, akraba olan iki aile arasında geçmişte yaşanan bir husumet nedeniyle kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA