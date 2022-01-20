Hamile fizyoterapistin ölümüne neden olan kazada sanığa 5 yıl hapis cezası

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 6 yıl önceki kazada, beton parçasının karşı yöndeki araca isabet etmesi sonucu, araçta eşiyle bulunan fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı.

İSTANBUL (DHA) - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 6 yıl önceki kazada, beton parçasının karşı yöndeki araca isabet etmesi sonucu, araçta eşiyle bulunan fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, karşı şeritte otomobili bariyere çarpan sürücü Cahit Arda Arsal'a, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak ancak iyi hal indirimi uygulayarak, 5 yıl hapis cezası verdi.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde 10 Ocak 2016 tarihinde meydana geldi. Köprü gişeleri geçtikten sonra karşı şeritte meydana gelen kaza sonrası Cahit Arda Arsal'ın kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu kopan yaklaşık 25 kiloluk beton parçası karşı şeritte ilerleyen Ümit Gençer'in ön koltukta oturan 7 aylık hamile eşi Hülya Gençer'e isabet etti. Hülya Gençer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TUTUKSUZ YARGILANDI

"BİRDEN FAZLA KURAL İHLALİ YAPMIŞTIR, TUTUKLANSIN"

"KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE ŞERİT DEĞİŞTİRMİŞTİR"

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Arsal'ın "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 5 yıl hapse indirdi. Mahkeme karar kesinleştikten sonra sanığın sürücü belgesinin de 3 yıl süreliğine geri alınmasına hükmetti.

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